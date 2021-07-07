Экономика

17:59 07.07.2021

НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, адаптируя для людей с нарушениями зрения

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НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, адаптируя для людей с нарушениями зрения

Национальный банк Украины (НБУ) планирует изменить дизайн монет номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования людьми с нарушениями зрения, сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривни прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения, пожилыми людьми и т.д.", – сообщил он в ходе пресс-брифинга, посвященного старту информационной кампании по безопасности наличных расчетов.

Теги: #нбу #дизайн #монеты
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