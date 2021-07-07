Экономика

16:42 07.07.2021

"Укрзализныця" в 2021 г. может получить 1,8 млрд грн от изменения тарифов на грузовые ж/д перевозки и 10 млрд грн - в 2022 г.

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"Укрзализныця" в 2021 г. может получить 1,8 млрд грн от изменения тарифов на грузовые ж/д перевозки и 10 млрд грн - в 2022 г.

АО "Укрзализныця" (УЗ) в случае изменения тарифов на грузовые ж/д перевозки с 1 сентября 2021 года уже к концу года сможет получить дополнительные доходы в сумме 1,783 млрд грн, отмечается в сообщении на сайте УЗ.

По словам и.о. главы компании Ивана Юрика, существующие тарифы не пересматривались с марта 2019 года. За это время значительно возросла стоимость продукции, которую компания использует в своей деятельности. С 2009 по 2020 гг. рост индекса цен производителей промышленной продукции опережает индекс тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 60%.

Кроме того, есть диспропорция между тарифами на перевозку грузов разных классов, что создает неконкурентные условия для грузоотправителей.

В случае изменения тарифов с 1 сентября 2021 года "Укрзализныця" до конца года сможет получить дополнительные доходы в сумме 1,783 млрд грн и около 10 млрд грн - в следующем году. Это позволит увеличить финансовые возможности компании для обеспечения качественного обновления основных средств.

"Мы должны прекратить субсидирование отдельных видов грузов за счет существования низких тарифных классов. Недополученный финансовый ресурс за последние годы, наконец, должен быть направлен на благо компании. В ближайшие годы мы должны обеспечить масштабный ремонт инфраструктуры по всей стране, реконструировать не десятки - сотни километров путей, электрических сетей и других объектов, модернизировать локомотивы и грузовые вагоны. Все указанные инвестиции критически необходимы для того, чтобы предоставлять качественные услуги бизнесу", - подчеркивает Юрик.

Он также отметил, что для "Укрзализныци" нет разницы, что именно везти, поскольку от этого не зависят ее расходы, только вес, тип вагона и технология маршрута имеют значение для себестоимости.

"Грузовой тариф должен быть унифицированным для всех классов грузов в будущем", - заявил и.о. главы "Укрзализныци".

По его словам приказ Мининфраструктуры о повышении тарифов на грузоперевозки группы грузов 1 и 2 тарифных классов с сентября-2021 на 8%, а с января 2022 года – на 20,% и 6,5% соответственно является первым шагом на пути к ликвидации распределения стоимости перевозки по тарифным классам грузов, что предусмотрено стратегией УЗ на 2019-2023 гг.

Теги: #транспорт #укрзализныця #грузоперевозки
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