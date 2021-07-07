Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

Нормы налогообложения недвижимости, содержащиеся в законопроекте №5600 ("ресурсный" законопроект), не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья, считает министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Учитывая, что разница стоимости 1 кв. м жилья в разных районах Киева достигает почти 100 тыс. грн (от 17 тыс. грн до 110 тыс. грн), при одинаковой себестоимости строительства налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев спросом на рынке", – написал Марченко в Facebook в среду.

По его словам, норма законопроекта об отмене льгот по уплате НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке касаются не физлиц, которые не являются плательщиками НДС, а посредников, получающих прибыль на перепродаже жилья.

По его данным, объем доходов таких посредников на рынке жилья достигает 22 млрд грн в год.

"Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов, существующих уже много лет. Именно эти схемы мы пытаемся разрушить в законопроекте №5600", – отметил министр.

При этом он подчеркнул, что норма об освобождении от уплаты НДС первой поставки нового доступного и построенного за государственные средства жилья остается в силе.