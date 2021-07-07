Экономика

16:32 07.07.2021

Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

1 мин читать
Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

Нормы налогообложения недвижимости, содержащиеся в законопроекте №5600 ("ресурсный" законопроект), не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья, считает министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Учитывая, что разница стоимости 1 кв. м жилья в разных районах Киева достигает почти 100 тыс. грн (от 17 тыс. грн до 110 тыс. грн), при одинаковой себестоимости строительства налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев спросом на рынке", – написал Марченко в Facebook в среду.

По его словам, норма законопроекта об отмене льгот по уплате НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке касаются не физлиц, которые не являются плательщиками НДС, а посредников, получающих прибыль на перепродаже жилья.

По его данным, объем доходов таких посредников на рынке жилья достигает 22 млрд грн в год.

"Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов, существующих уже много лет. Именно эти схемы мы пытаемся разрушить в законопроекте №5600", – отметил министр.

При этом он подчеркнул, что норма об освобождении от уплаты НДС первой поставки нового доступного и построенного за государственные средства жилья остается в силе.

Теги: #недвижимость #ресурсный_законопроект #марченко #стоимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 07.07.2021
Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

19:02 06.07.2021
Профильный комитет и стройотрасль рассматорели ряд изменений в "ресурсный законопроект"

Профильный комитет и стройотрасль рассматорели ряд изменений в "ресурсный законопроект"

17:01 06.07.2021
Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

12:35 05.07.2021
Об экологическом лицемерии «ресурсного законопроекта» №5600

Об экологическом лицемерии «ресурсного законопроекта» №5600

13:17 02.07.2021
Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

18:36 01.07.2021
Рада приняла в 1-м чтении "ресурсный законопроект" с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей

Рада приняла в 1-м чтении "ресурсный законопроект" с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей

14:56 01.07.2021
Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

14:47 30.06.2021
Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

19:18 29.06.2021
ФГИ запустил сервис автоматической оценки недвижимости

ФГИ запустил сервис автоматической оценки недвижимости

18:03 29.06.2021
Налог на покупку земли составит 6,5%

Налог на покупку земли составит 6,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена э/э на РСВ на 8 июля в среднем выросла на 72%

Зарегистрированы 322 сделки купли-продажи с момента открытия рынка земли – Шмыгаль

Украина ведет переговоры о транше МВФ около $0,7 млрд в 2021, но без него потрясений не будет – первый вице-премьер

"Укрзализныця" планирует 5-летние евробонды на $300 млн, назначила организаторов

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" в 2021 г. может получить 1,8 млрд грн от изменения тарифов на грузовые ж/д перевозки и 10 млрд грн - в 2022 г.

Цена э/э на РСВ на 8 июля в среднем выросла на 72%

Зарегистрированы 322 сделки купли-продажи с момента открытия рынка земли – Шмыгаль

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

Кабмин определил победителем конкурса на пост замглавы "Укравтодора" директора департамента развития дорог

Alstom ожидает подписания коммерческих соглашений по поставке электролокомотивов "Укрзализныце" во втором полугодии

Украина получит 130 новых грузовых электровозов из Франции

Суд признал банкротом автокомпанию "Богдан Моторс", начал ее ликвидацию

Французская Aerogestion консультирует Украину в вопросах создания национального авиаперевозчика – замглавы ОП Тимошенко

Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входяшего в него Полтавского ГОК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА