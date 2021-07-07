Экономика

15:34 07.07.2021

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

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Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решения о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко.

Как сообщила член НС Наталия Бойко в Фейсбуке, совет ознакомился с определением Окружного административного суда Киева от 5 июля, которым остановлено действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) набсовету "Нафтогаза " о прекращении контракта с Витренко.

"Учитывая это, мы (набсовет - ИФ) выражаем глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением председателя правления, которое имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами совместной "дорожной карты", согласованной под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года", - написала Бойко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. КМУ сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

После переговоров при участии МФО, США и ЕС правительство заверило в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении, и распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года избрало на новый срок - до одного года - трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства - Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

В середине июня НАПК предписало отменить п.п. 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Коболева.

По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Глава НС "Нафтогаз" Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в ОАСК, который 18 июня приостановил его действие.

Набсовет НАК 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.

Позднее, 1 июля, НАПК в предписании главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с главой правления компании Витренко. Это предписание также было оспорено в ОАСК, который 5 июля приостановил его действие.

Теги: #нафтогаз #набсовет #витренко
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