Кабмин определил победителем конкурса на пост замглавы "Укравтодора" директора департамента развития дорог
Победителем конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Кабинет министров Украины определил Андрея Ивко, ранее занимавшего пост директора департамента развития дорог "Укравтодора".
Соответствующее решение правительство приняло в среду.
"Ивко Андрей Владимирович определен победителем конкурса на занятие должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог", - сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Телеграм-канале.
Как сообщалось, конкурс на должность главы "Укравтодора" был объявлен Кабмином в мае текущего года.