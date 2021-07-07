Экономика

11:36 07.07.2021

Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетическую безопасность в Европе в контексте "Северного потока-2"

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Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетическую безопасность в Европе в контексте "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе рабочего визита 12 июля в Германию намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель … Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы", - заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе.

Он отметил, что сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства "Северного потока-2", поскольку, считает Зеленский, "трудно найти баланс между безопасностью и экономикой".

"Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику", - сказал президент Украины.

"Я считаю, что прежде всего - безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский #меркель
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