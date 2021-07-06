Использование услуг закупщика Crown Agents позволило украинскому Минздраву за 5 лет сэкономить более $62 млн – отчет Transparency International

Использование услуг британского закупочного агентства Crown Agents позволило Министерству здравоохранения Украины за 5 лет сэкономить более $62 млн или 40% бюджетных средств.

К такому заключению пришли аналитики Transparency International в отчете, подготовленном при участии Crown Agents.

По оценке Transparency International в первый год сотрудничества Crown Agents с Минздравом более 75% лекарственных средств были закуплены за меньшую стоимость, чем в предыдущем году.

Согласно оценке Transparency International, коррупция в области здравоохранения в глобальном масштабе ежегодно наносит ущерб на сумму в $500 млрд. По словам директора Центра изучения коррупции в Университете Сассекс и консультанта британского правительства Лиз Дэвид-Баретт, большая часть таких случаев приходится на сферу закупок.

По оценке Дэвид-Баретт, пандемия COVID-19 дала возможность активному противодействию коррупционным практикам закупок в сфере здравоохранения во всем мире.