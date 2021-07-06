НКРЭКУ и ДТЭК поддержали инициативу АМКУ проверить действия участников рынка э/э на манипуляции

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и D.Trading (ДТЭК) поддержали инициативу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проверить действия участников рынка электроэнергии на нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

"Регулятор будет максимально содействовать АМКУ в вышеуказанной процедуре исследования", - указано в сообщении на сайте НКРЭКУ.

D.Trading в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что расследование АМКУ относительно манипуляций на рынке на сутки вперед является своевременным и необходимым.

"D.Trading неоднократно обращал внимание на растущие объемы ценовых манипуляций со стороны трейдеров спекулянтов, которые продолжаются на новом рынке электроэнергии больше года. Такие манипуляции уже неоднократно приводили к обвалу цен на рынке и вызвали, среди прочего, ухудшение финансовой ситуации в отрасли и накопление долгов. На данный момент казанные манипуляции привели к тому, что производители электроэнергии доведены до грани банкротства, а объем долгов в отрасли уже давно превысил 50 млрд грн. Безусловно, такие факты требуют безотлагательного расследования и вмешательства со стороны уполномоченных органов", - пояснили в компании.

Как сообщалось, НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) со 2-го по 4 июля рекомендовала участникам рынка – как потребителям, так и производителям электроэнергии – не ориентироваться на РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Среди компаний, которые резко снизили спрос на РСВ, НКРЭКУ выделила "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), тогда как последняя отвергла обвинения и призвала регулятора срочно устранить манипуляции и спекуляции, искажающие, по мнению компании, реформу рынка электроэнергии Украины.

Объем РСВ 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32,293 тыс. МВт-ч или на 40% (до 47,94 тыс. МВт-ч с 80,2 тыс. МВт-ч на 1 июля – ИФ). Вследствие этого средневзвешенная цена РСВ снизилась на 29% – до 1034,5 грн/МВт-ч (цена на 1 июля – 1450,65 грн/МВт-ч – ИФ). Одновременно наблюдается существенный рост объема РДД.

Позже на ночном заседании в воскресенье 4 июля НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на рынке "на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно и ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.

Кроме того, регулятор обязал операторов систем распределения (ОСР) и оператора системы передачи (ОСП) покупать всю э/э на свои технологические затраты на РСВ, а также начал процесс расследования ситуации на рынке.

АМКУ по собственной инициативе начал исследование действий участников рынка электроэнергии на нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Необходимость такого исследования в АМКУ пояснили существенными колебаниями объемов купли-продажи на рынке электроэнергии в последние несколько дней, в частности на рынке "на сутки вперед", причиной которых является уменьшение закупки ресурса на РСВ отдельными участниками на фоне роста объемов закупки на рынке двусторонних договоров (РДД). Это в свою очередь привело к резкому – на треть – снижению цены в первые дни июля.