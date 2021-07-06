Экономика

14:28 06.07.2021

Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

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Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

Жители столицы в июле получат счета за коммунальные услуги, в которых будет содержаться отдельная строка с заказным авансовым платежом за отопление, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации во вторник.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, снизив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливая долги за тепло. В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи для закупки природного газа с целью стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендуемые авансовые платежи за услуги теплоснабжения также позволят клиентам избежать накопления долгов и штрафных санкций за просрочку оплаты за отопление.

"Мы вводим механизм рекомендованного авансового платежа, чтобы уменьшить объемы начислений для людей зимой. Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде", - заявил по этому поводу Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

Он добавил, что авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата, то есть фактически киевляне платят наперед и гарантированно меньше заплатят зимой.

Теги: #киев #платежи #отопление #жку
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