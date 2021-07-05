Минэнерго предлагает ограничить продажи на РСВ трейдеров и поставщиков в процентной зависимости от их объемов

Министерство энергетики предложило Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотреть возможность ограничения продажи трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в процентном значении от их объема торговли.

Об этом министерство сообщило на сайте в понедельник по результатам межведомственного совещания по урегулированию ситуации на рынке.

Согласно сообщению, это решение поможет уже в ближайшее время урегулировать ситуацию на рынке до внедрения системных мер.

"Необходимо принять методику расчета предельной цены на РСВ, что поможет сделать рынок ликвидным. Кроме того, необходимо утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников, вместе с тем в законодательном поле отменить обязательство продажи 10% э/э на РСВ, по крайней мере, для задействованных в ПСО", – очертил предложения министерства по системному урегулированию деятельности рынка первый замминистра Юрий Власенко.

Совещание состоялось под руководством министра энергетики Германа Галущенко и при участии производителей э/э, системного оператора "Укрэнерго", НКРЭКУ, ГП "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка", отмечается в сообщении.

Как сообщалось, НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ со 2 по 4 июля на ночном заседании в воскресенье 4 июля установила минимальный прайс-кэп на рынке "на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно и ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.

Кроме того, регулятор обязал операторов систем распределения (ОСР) и оператора системы передачи (ОСП) покупать всю э/э на свои технологические затраты на РСВ, а также начал процесс расследования ситуации на рынке.