Экономика

18:20 05.07.2021

Минагрополитики Украины прогнозирует экспорт зерновых в 2021/22 МГ на уровне 2019/20МГ - ЕБА

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Минагрополитики Украины прогнозирует экспорт зерновых в 2021/22 МГ на уровне 2019/20МГ - ЕБА

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает восстановления объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур Украиной в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) до показателей 2019/2020 МГ, ведомство прогнозирует в текущем МГ их экспорт на уровне 56 млн тонн при урожае в 75,8 млн тонн, сообщила Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) на сайте в понедельник.

Согласно сообщению, в 2021/2022 МГ экспорт зерновых и зернобобовых вырастет на четверть по сравнению с предварительными данными за 2020/2021 МГ – с 44,63 млн тонн до 56 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Минагрополитики, экспорт Украиной зерновых и зернобобовых культур в 2020/2021 МГ сократился на 21,3% по сравнению с 2019/2020 МГ - до 44,63 млн тонн. Экспорт пшеницы в 2020/2021 МГ снизился на 18,9% по сравнению с 2019/2020 МГ – до 16,44 млн тонн, кукурузы – на 23,9%, до 23,06 млн тонн, ячменя – на 17,1%, до 4,21 млн тонн, экспорт муки - в 2,6 раза, до 0,126 млн тонн.

Глава Минагрополитики Роман Лещенко в мае 2021 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что урожай зерновых и масличных культур в 2021/2022 МГ может превысить 100 млн тонн, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и сои.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в апреле 2021 года оценила потенциальный урожай зерновых и масличных культур в 2021/2022 МГ в 96,25 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в 2020/2021 МГ. Увеличение прогнозов урожая обусловлено хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что участники зернового рынка и Минагрополитики в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании на 2021/2022 МГ. Документ стороны заключают ежегодно с 2011 года для сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины.

Предыдущий меморандум на 2020/2021 МГ, подписанный в августе 2020 года, содержал согласованную позицию по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн. В январе 2021 года Минэкономики и участники зернового рынка внесли в него дополнение об ограничении предельного объема экспорта кукурузы в размере 24 млн тонн.

Теги: #минаргополитики #еба
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