Экономика

14:07 05.07.2021

"Укрзализныця" в июне на 9% увеличила среднесуточную нагрузку, на 6% ускорила грузооборот

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"Укрзализныця" в июне на 9% увеличила среднесуточную нагрузку, на 6% ускорила грузооборот

АО "Укрзализныця" в июне 2021 года на 9% увеличила среднесуточную нагрузку грузов по сравнению с июнем-2020 - до 721 тыс. тонн, что на 5% выше доэпидемического 2019 года.

Согласно сообщению на сайте УЗ в понедельник, по итогам первого полугодия компания продолжает восстанавливать позиции на рынке грузовых перевозок и улучшать показатели грузовой работы. Так, в июне текущего года показатель оборота грузового вагона улучшился на 6% к июню 2020 года и на 23,5% к июню 2019 - до 7,07 суток.

Кроме того, по итогам полугодия 2021 года "Укрзализныця" увеличила среднесуточную нагрузку грузов почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 689,6 тыс. тонн, оборот вагона ускорился на 13,3% - до 7,06 суток.

"Показатель оборота грузового вагона по результатам шести месяцев этого года достиг исторического минимума, что, безусловно, положительный маркер повышения эффективности управления процессом движения", - отметил и.о. предправления компании Иван Юрик, цитируемый в сообщении.

Он также отметил, что сейчас поставки дизтоплива стабильны, сформирован резерв магистральных грузовых локомотивов. "Укрзализныця" готова удовлетворить потребность экономики в железнодорожных грузовых перевозках.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае на 20,5% улучшила оборот грузовых вагонов, среднесуточная нагрузка на уровне докризисного 2019 года.

Теги: #транспорт #укрзализныця #грузы
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