Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

Все страны Европы должны объединиться в противодействии реализации строительства магистрального российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря как угрозе собственной энергетической безопасности, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Следует и далее противодействовать реализации проекта ("Северный поток-2" – ИФ) и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина - вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.