Экономика

11:22 05.07.2021

Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

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Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

Все страны Европы должны объединиться в противодействии реализации строительства магистрального российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря как угрозе собственной энергетической безопасности, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Следует и далее противодействовать реализации проекта ("Северный поток-2" – ИФ) и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина - вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский #форум
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