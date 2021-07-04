Цена э/э на РСВ после стремительного падения три дня подряд повысилась на 18,6%

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) после стремительного падения, начавшегося со 2 июля, на 5 июля повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-ч по сравнению с данными днем раньше, свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка" по результатам торгов в воскресенье.

Согласно данным ГП, объем РСВ вырос до 51,7 тыс. МВт-ч, что на 15% выше показателя на 4 июля – 44,9 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, за три дня июля, со 2 по 4 июля цена электроэнергии на РСВ снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с ценой на 1 июля – с 1450,65 грн/МВт-ч до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч на 4 июля.

При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт-ч с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля. В сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч.

НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Падение цены регулятор объяснил выведением спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка.