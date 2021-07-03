Цена э/э на РСВ продолжает стремительное падение, снизившись до исторического минимума 426,06 грн/МВт-ч

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля, свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка" в субботу по результатам торгов.

Таким образом, цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись с 1450,65 грн/МВт-ч на 1 июля.

При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля. В сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, 2 июля поздно вечером НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Падение цены регулятор объяснил выведением спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка, указав, что это в первую очередь ООО "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), которая, по данным регулятора, уменьшила покупку на РСВ на 74%.

Согласно данным "Оператора рынка", средневзвешенная цена э/э на РСВ в ОЭС Украины на 3 июля снизилась до 665,42 грн/МВт-ч, что почти на 36% ниже цены на 2 июля и на 54% ниже цены на 1 июля. Объем РСВ по сравнению со 2 июля снизился почти на 5 тыс. МВт-ч – до 43,2 тыс. МВт-ч.

Вместе с тем, компания D.Trading 2 июля поздно вечером призвала НКРЭКУ навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно устранить манипуляции и спекуляции, искажающие, по ее мнению, реформу энергетики Украины.