НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендовала участникам рынка – как потребителям, так и производителям электроэнергии – не ориентироваться на рынок "на сутки вперед" (РСВ) как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Согласно сообщению регулятора на сайте в пятницу поздно вечером, такие рекомендации он предоставил в ответ на резкое – почти на треть – снижение цены на РСВ в первые дни июля, что объяснил выведением спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД).

"Объем РСВ 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32,293 тыс. МВт-ч или на 40% (до 47,94 тыс. МВт-ч с 80,2 тыс. МВт-ч на 1 июля – ИФ). Вследствие этого средневзвешенная цена РСВ снизилась на 29% – до 034,5 грн/МВт-ч (цена на 1 июля – 1450,65 грн/МВт-ч – ИФ). Одновременно наблюдается существенный рост объема РДД", – говорится в сообщении НКРЭКУ.

В свою очередь, резкое снижение спроса регулятор объяснил снижением закупки ресурса на РСВ отдельными участниками рынка, указав, что это в первую очередь ООО "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), которая, по данным регулятора, уменьшила покупку на РСВ на 74%, увеличив при этом объемы ее покупки на РДД "у связанных лиц".

"Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке э/э угрожает его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию", – отметил регулятор, добавив, что в ближайшее время соответствующая информация будет передана Антимонопольному комитету для проведения расследования.

Со своей стороны, НКРЭКУ заявила о намерении всячески способствовать внесению изменений в законодательство, предусматривающих обязательство всех участников рынка, независимо от формы собственности, покупать и продавать э/э по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах.

"Это в том числе минимизирует возможность непрозрачной продажи э/э собственным трейдерам или связанным лицам", – резюмировал регулятор.

Согласно данным "Оператора рынка", средневзвешенная цена э/э на РСВ в ОЭС Украины на 3 июля снизилась до 665,42 грн/МВт-ч, что почти на 36% ниже цены на 2 июля и на 54% ниже цены на 1 июля. Объем РСВ по сравнению со 2 июля снизился почти на 5 тыс. МВт-ч – до 43,2 тыс. МВт-ч.