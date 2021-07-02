Экономика

20:15 02.07.2021

Правительство РФ запретило ввоз из Украины мороженого, сахара и некоторой другой продукции

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Правительство РФ запретило ввоз из Украины мороженого, сахара и некоторой другой продукции

Правительство РФ расширило список продукции, поставки которой запрещены из Украины. Изменения внесены в постановление от 29 декабря 2018 года.

Согласно постановлению, подписанному 28 июня 2021 года и размещенному на официальном портале правовой информации, в расширенный список запрещенных продуктов попали мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные. Невозможными будут поставки необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Эти решения приняты в соответствии с указом президента от 22 октября 2018 года "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Ранее постановлением правительства от 29 декабря 2018 года были запрещены поставки из Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.

Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу продовольственных товаров попали экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, паста; фруктовые и овощные соки.

В списке также оказались кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао; шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Запрещены поставки вин, включая крепленые, а также этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков.

Запрет на ввоз из Украины также коснулся некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме этого, в рамках продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года действует запрет на поставки в Россию ряда продовольственных товаров из Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль).

Теги: #продовольствие #россия #украина #запрет
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