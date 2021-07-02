"Укрзализныця" заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в системе государственных электронных торгов ProZorro заключил рамочное соглашение с восемью компаниями на поставку 200 тыс. т дизельного топлива на 5,28 млрд грн с познейшей корректировкой в сторону увеличения на 9,1%

Всего в тендере участвовало девять компаний, документы "Анвитрейд" отклонили.

Рамочное соглашение предполагает упрощенную закупку по необходимости в заявленных компанией пределах. Срок соглашения – до 30 марта 2022 года.

В рамочном соглашении приняли участие ЧП "Окко Контракт", а также ООО "Мартин Трейд", "Торум", "Альянс Энерго Трейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом Сокар Украина", "Ливан Торг" и "Оил-Трейд 2018".

Согласно сообщению в ProZorro от 1 июля 2021 года, на основании абзаца 17 части первой раздела IV Порядка заключения и выполнения рамочных соглашений, цена за единицу продукции была скорректирована на 9,1% в сторону увеличения.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее заявил, что дефицит дизтоплива на "Укрзализнице" будет преодолен до конца недели.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" уже исчерпала запасы топлива и более 60 грузовых поездов стоят без движения.