Экономика

19:19 02.07.2021

"Антонов" заинтересовался возможностью выпуска деталей и узлов на Ташкентском механическом заводе – ТМЗ

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"Антонов" заинтересовался возможностью выпуска деталей и узлов на Ташкентском механическом заводе – ТМЗ

Госпредприятие "Антонов" (Киев) и АО "Ташкентский механический завод" (ТМЗ, ранее – Ташкентский авиазавод) по итогам проведенных на днях переговоров и посещения украинской стороной производственных площадей ТМЗ согласовали "дорожную карту" и договорились создать рабочую группу для изучения технологического потенциала ТМЗ и возможности организации производства деталей и узлов самолетов по заказу "Антонова".

Как отмечается в сообщении ТМЗ на его сайте, началу диалога предшествовала встреча в Киеве учредителя инвестиционной компании Welfare Investment Alliance (Узбекистан) Алишера Абдуалиева с генеральным директором ГП "Антонов" Сергеем Бычковым.

В ходе переговоров между главой правления - гендиректором ТМЗ Зафаром Исоковым и генконструктором "Антонова" Александром Двейрином с участием руководителей Welfare Investment Alliance обсуждались перспективы экспорта ранее произведенной продукции и возможности расширения выпуска деталей и узлов для современных самолетов ГП "Антонов" и его смежников.

ТМЗ отметило, что продолжает производить отдельные детали и узлы для авиационной отрасли, проводит системную работу по восстановлению производства комплектующих для самолетов на основе прямых договоров с авиапроизводителями.

На сайте ТМЗ его основным видом деятельности указано производство запасных частей к самолетам, оказание услуг по поддержанию летной годности самолетов "Ил-76" и "Ил-114" и их модификаций. До 1972 года завод выпускал "Ан-12", в целом с 1961 года произвел более 830 этих самолетов, а также с 1962 года выпустил 68 "Ан-22". Помимо того с 1980 года предприятие участвовало в производстве "Ан-124" -"Руслан" (крыло и центроплан) и "Ан-225" - "Мрия" (центроплан), а в апреле 1994 года завершило сборку "Ан-70".

Теги: #тмз #украина #антонов
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