Экономика

19:03 02.07.2021

Катастрофических проблем с подготовкой к грядущему ОЗП нет – глава "Укрэнерго"

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Катастрофических проблем с подготовкой к грядущему ОЗП нет – глава "Укрэнерго"

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов идет согласно утвержденным графикам, больших проблем как с накоплением угля, так и с ремонтной площадкой генкомпаний, пока не наблюдается, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Катастрофической ситуации с накоплением угля мы на данный момент не наблюдаем. И то, что на совещаниях слышим от представителей генерации относительно выполнения графиков ремонтов, - здесь также особых проблем не видно", – сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Вместе с тем, по его словам, хотелось бы иметь определенное опережение графиков в качестве "дополнительного буфера безопасности, учитывая травматический опыт прохождения прошлого ОЗП".

Кудрицкий при этом отметил, что опыт прошлого сезона позволяет проанализировать все риски, чтобы не допустить их в следующем.

"Мы понимаем риски, имеем богатый опыт работы с ними, разрабатываем разные сценарии, чтобы не зависеть от проблем генерации с накоплением угля или аварийностью", – разъяснил он.

При этом руководитель "Укрэнерго" акцентировал, что самым весомым фактором безопасности поставок электроэнергии в ОЗП/2021-2022 будет именно эффективная работа атомной генерации, мощность которой прогнозируется на максимальном уровне.

"Ремонтная площадка "Энергоатома" сбалансирована под пик нагрузки с ноября 2021 года по март 2022 года, таким образом то, что сейчас в резерве, будет работать, когда в этом будет необходимость", – сказал Кудрицкий

Глава НЭК также назвал абсолютно правильным вывод в резерв блока №4 Запорожской АЭС со средины июня.

"Логический, здоровый, правильный шаг, который, с одной стороны, позволит "Энергоатому" получить более высокий доход, а с другой - обеспечить безопасность поставок в будущем", – отметил он.

По его словам, все эти шаги позволят согласовать с ENTSO-E уход энергосистемы Украины в изолированный режим во время ОЗП в рамках синхронизации с европейской энергосистемой.

По состоянию на вечер пятницы, в работе находятся 10 из 15 блоков АЭС: 4 блока Ривненской АЭС, 3 – Запорожской АЭС, 2 – Южноукраинской АЭС, 1 – Хмельницкой АЭС.

Как сообщалось, Министерство энергетики акцентировало на необходимости оптимизации графиков ремонта генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для предотвращения дефицита ресурса, в частности путем увеличения доступной мощности НАЭК "Энергоатом" в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Задержки с ремонтами энергоблоков АЭС и, как следствие, повышенная нагрузка на ТЭС, приведшая к исчерпанию запасов угля, задержки с его поставками, а также повышенная аварийность ТЭС на фоне роста энергопотребления в связи с погодными условиями привели к значительному дефициту электроэнергии во время ОЗП/2020-2021 и в некоторые периоды – к угрозе отключения потребителей.

Теги: #электроэнергия #энергетика
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