Украина получила $350 млн от ВБ – Минфин

Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка (ВБ) для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления", сообщили агентству в пресс-службе министерства.

"Средства поступили в Украину", – сообщила пресс-служба в ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Украина и ВБ подписали соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) кредита в размере $350 млн, которые должны быть направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.