Экономика

13:59 02.07.2021

"Укрпошта" временно прекратила доставку пчел

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"Укрпошта" временно прекратила доставку пчел

"Укрпошта" с 1 июля временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток, сообщается на сайте компании в пятницу.

Перевозки пчелиных маток на период сезона (май-октябрь) сохранены по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов.

В компании отметили, что длительно время "Укрпошта" была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылки пчелопакетов, при этом не являясь организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями.

"Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые "Укрпошта" не может влиять, но которые существенно влияют на перевозки насекомых. Именно поэтому "Укрпошта" временно прекращает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу сезона 2022 года", - подчеркивается в сообщении.

Для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка, которая имеет размеры 70х35х20 мм и должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

"Мы понимаем предостережения, связанные с повышением температуры воздуха, но при этом риски возможны только при пересылке письмами. Пересылка пчеломаток в бумажной посылке сводит риски к минимуму, поскольку бджоломатки пересылаются в специальной клеточке с кормом и сопровождением (несколько пчел, которые самостоятельно регулируют температурный режим пчелиной матки). Все это укладывается в бумагу и бумажную коробку. При пересылке пчеломаток таким образом за многие годы нашей совместной сотрудничества не было ни одного случая их гибели", - цитируется в сообщении текст обращения Союза пчеловодов Украины "Бакфаст".

Доставка пчел приостанавливается до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и создания условий для сохранения здоровья работников.

Теги: #пчелы #укрпошта
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