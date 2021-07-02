Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

Статистика по сделкам купли-продажи земли после снятия 1 июля моратория на продажу земель сельхозназначения не отличается от аналогичной статистки во время действия моратория, только три из 61-й сделки, заключенной за минувшие сутки, ранее подпадали под мораторий, сообщил министр агрополитики Роман Лещенко во время выступления в Верховной Раде в пятницу.

"По данным госреестра имущественных прав на недвижимость, на 1 июля на основании договоров купли-продажи зарегистрировано право собственности на землю с/х назначения в количестве 61 сделки, из них три подпадали под мораторий. То есть на всю страну у нас произошли три сделки подмораторных земель с/х назначения", - отметил он.

По данным министра, за указанный период были отчуждены 40 земельных участков, которые не подпадали под мораторий, поскольку находились на правовом титуле "личное крестьянское хозяйство".

Лещенко уточнил, что с данными земельного мониторинга можно ознакомиться на сайте Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Он напомнил, что на сайте Госгеокадастра с 1 июля начал работу портал мониторинга земель с данными о площади и стоимости отчуждаемых участков, а также информацией об их владельцах.

"В Украине существовал теневой рынок земли, где юрлица свободно покупали и продавали тысячи гектаров земли, юрлица, которые аккумулировали десятки тысяч га. Мы внимательно отслеживали через госреестр имущественных прав и госгеокадастр, что в последний день запуска рынка земли проходили еще десятки сделок между орлицами, проводившими операции купли-продажи", - отметил министр в подтверждение информации о существовании теневого нерегулируемого рынка земли.

Министр также напомнил, что 1 июля прекратил действие мораторий на куплю-продажу сельхозземель.

Как сообщалось, запускаемый в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля, на первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане Украины, одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.