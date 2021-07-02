В Запорожской областной больнице обновили приемное отделение по программе "Большое строительство"

В Запорожской областной больнице завершились строительные работы и оснащение приемного отделения, которое было реконструировано по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Как отмечается на сайте Запорожской ОГА со ссылкой на слова главы ОГА Александра Старуха, отделение начнет принимать пациентов, как только будут завершены все документальные и юридические формальности.

В отделении оборудованы палаты реанимации, смотровые, малая операционная, кабинеты диагностики. Установлен современный рентген-аппарат. В каждой палате есть кнопки вызова медперсонала и камеры видеонаблюдения без записи. Возможны быстрый вызов врачей из других отделений и транспортировка пациентов в операционный блок.

В ближайшее время в больницу будут поставлены аппарат МРТ и ангиограф.

"Отдельную поддержку от государства получил региональный медицинский хаб, который создается на базе больницы. Из транша в 120 млн гривен 50% будет направлено на дальнейшую модернизацию, 40 млн — на реконструкцию поликлиники, а 20 млн — на благоустройство территории, которое предполагает, в частности, обустройство новых въездов, пешеходных дорожек и площадки для вертолетов санавиации", - подчеркивается в сообщении.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко отметил, что в этом году в больницах по всей Украине будут обновлены 177 приемных отделений.