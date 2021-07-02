Экономика

09:30 02.07.2021

Цена газа в Европе третий день стабильно прибавляет по 4% - дошла до $450/тыс. куб. м

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Цена газа в Европе третий день стабильно прибавляет по 4% - дошла до $450/тыс. куб. м

Третий день подряд (с момента несостоявшегося крупного аукциона на бронирование украинских газотранспортных мощностей на июль) спотовая цена газа в Европе стабильно увеличивается на 4% в сутки.

Европа ожидает обострения дефицита газа - уже во вторник (6 июля) остановится до субботы (10 июля) магистраль "Ямал-Европа", которая прокачивает в сутки около 100 млн куб. м газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки).

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах закрылась на отметке $450 за тысячу кубометров.

Кривая цены газа за последние три дня представляет собой необычное зрелище - прямую, идущую вверх под углом 45%.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" (MOEX: GAZP) увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Однако в этом году ситуация противоположная - наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,46% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 30 июня), что на 15,21 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими третий день подряд.

Генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон комментирует каждый аукцион на газотранспортные мощности Украины. В этот раз свой комментарий он дал газете Financial Times: "[Европа] не должна следовать этому ценовому шантажу "Газпрома". [Дефицит поставок в Европу] - это искусственно созданная проблема".

"Мы выполняем все заявки наших клиентов", - предоставила в середине мая комментарий относительно украинских аукционов на мощности заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Ранее на этой неделе "Газпром", напоминая о будущем ремонте на "Ямале-Европе", подчеркивал: "И компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах".

Теги: #газ #европа #цена
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