Дефицит дизтоплива на "Укрзализнице" будет преодолен до конца недели

Дефицит дизельного топлива на АО "Укрзализниця" должны преодолеть уже в ближайшие дни.

"Я непосредственно вижу сколько отгружается и что происходит с топливом. Сегодня-завтра дефицит будет преодолен", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" уже не имеет запасов топлива, и более 60 грузовых поездов стоят без движения.