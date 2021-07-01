Экономика

15:00 01.07.2021

Дефицит дизтоплива на "Укрзализнице" будет преодолен до конца недели

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Дефицит дизтоплива на "Укрзализнице" будет преодолен до конца недели

Дефицит дизельного топлива на АО "Укрзализниця" должны преодолеть уже в ближайшие дни.

"Я непосредственно вижу сколько отгружается и что происходит с топливом. Сегодня-завтра дефицит будет преодолен", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" уже не имеет запасов топлива, и более 60 грузовых поездов стоят без движения.

Теги: #укрзализныця #дефицит #дизтопливо
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