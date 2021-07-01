Шмыгаль поручил органам власти ликвидировать долги по зарплате

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поставил задачу всем руководителям центральных и местных органов власти, чтобы каждый работник медицины, образования, культуры, спорта и других бюджетных сфер получал оплату не позднее определенных законом сроков, сообщается на правительственном портале в четверг.

"Вопрос обеспечения конституционного права работников на своевременное получение заработной платы за труд должна стать важной составляющей государственной политики… Здесь нет места компромиссам - зарплата должна платиться своевременно и в полном объеме", - сказал Шмыгаль на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате 1 июля.

По его словам, в каждом органе власти должно быть определено должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность за состояние погашения задолженности в определенной сфере хозяйствования или регионе.

"Временные комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате должны работать так часто, как того требует ситуация. Если в регионе есть задолженность, значит, комиссия должна работать до получения должного эффекта: сокращения задолженности и полного ее погашения... Меры должны быть решительными и эффективными", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, проблема задолженности по выплате зарплат сопровождает Украину все годы независимости, но очень важно, чтобы она уменьшалась.