Экономика

11:36 01.07.2021

"Укрзализныця" выплатила в госбюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год

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"Укрзализныця" выплатила в госбюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год

АО "Укрзализныця" (УЗ) выплатило дивиденды за 2019 год, которые были отсрочены в связи пандемией коронавируса, перечислив в государственный бюджет 750 млн грн (30% чистой прибыли).

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика в четверг, 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) направлено на покрытие убытков прошлых годов.

"Общество оптимизировало операционные расходы. В первую очередь направляет средства на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит наращивать объемы перевозок. Кроме того, есть четкий план по получению дополнительных доходов, в частности, за счет реализации непрофильных активов, продажи металлолома, снижения налоговой нагрузки", - утверждают в компании.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). По итогам 2020 года УЗ получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

Согласно данным компании, в 2019 году она уплатила более 21,8 млрд грн (без учета НДС) налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что составило 24% от чистого дохода, который составил 90,4 млрд грн.

Теги: #укрзализныця #дивиденды
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