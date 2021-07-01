Экономика

10:14 01.07.2021

Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"

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Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"

Наблюдательный совет госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) по результатам открытого конкурса на должность генерального директора определил победителем Алексея Дубревского.

Согласно сообщению Министерства инфраструктуры Украины, Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды работал в в Lufthansa AG, КП "Международный аэропорт "Донецк" им.С.Прокофьева", "Международный аэропорт Рас-эль-Хайма" (ОАЭ). В последние два года занимал пост директора КП "Международный аэропорт "Запорожье".

Среди первоочередных задач нового гендиректора, согласно сообщению Мининфраструктуры, - улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников.

"Важно дальнейшее возобновление работы аэропорта до показателей периода до пандемии. Кроме того, отмечу, что мы, наконец, должны начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как о стране. И мы - это не только онлайн-казино", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По словам главы набсовета аэропорта Владимира Жмака, среди ключевых приоритетов нового руководителя - расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков.

Как сообщалось, набсовет аэропорта "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность гендиректора 12 мая.

Согласно объявлению, обнародованному на сайте аэропорта, от кандидатов требуются знания украинского и английского языков, наличие высшего образования, креативность, гибкость, умение управлять изменениями, конфликтными ситуациями, умение формулировать видение компании, и т.п. Среди требований также - стаж работы в транспортной или авиационной отрасли на крупных/стратегических предприятиях не менее 10 лет; стаж работы на руководящих должностях в авиаотрасли не менее пяти лет.

В случае, если победитель конкурсного отбора не является гражданином Украины, до момента заключения с ним контракта он в обязательном порядке обязан был получить гражданство страны.

До конца октября 2020 года гендиректором ГП "Международный аэропорт Борисполь" был Павел Рябикин, который затем возглавил Государственную таможенную службу.

Теги: #транспорт #борисполь #директор #аэропорт
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