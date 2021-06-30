Экономика

19:05 30.06.2021

НЦКБФР зарегистрировала выпуск облигаций фармкомпании "Дарница" на 2 млрд грн

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НЦКБФР зарегистрировала выпуск облигаций фармкомпании "Дарница" на 2 млрд грн

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР) зарегистрировала выпуск 2 млн облигаций ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) общим номинальным объемом 2 млрд грн.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение о выпуске именных процентных облигаций без публичного размещения принято 28 апреля общим собранием акционеров ЧАО.

Согласно обнародованным данным, облигации выпускаются 10-ю сериями (от "AA" до "АJ") общей номинальной стоимостью по 200 млн грн каждая, срок обращения и доходность пока не указаны.

Облигации размещаются для дальнейшего развития компании. В частности, 60% общей суммы средств, полученных от размещения облигаций, планируется направить на оплату сырья и материалов, 30% - на оплату маркетинговых услуг, 10% - на оплату рекламных услуг.

Ранее, в 2015 году компания выпустила 1 млн облигаций также 10-ю сериями на общую номинальную сумму 1 млрд грн сроком погашения 1 октября 2025 года и 1 января 2026 года.

В отчете за 2020 год было указано, что "Дарница" завершила размещение этих облигаций в 2019 году. Их ставка, указанная в отчете, – 30% годовых, однако объем выплаченного процентного дохода – 285,779 млн грн.

Как сообщалось, "Дарница" по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2019 годом – до 814,994 млн грн. Активы компании за год увеличились на 24,8% - до 4,3 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Теги: #фармкомпания #облигации #украина
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