Экономика

10:57 30.06.2021

НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

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НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

Национальный банк Украины (НБУ) работает над развитием валютной либерализации, в частности с 30 июня регулятор разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичны гривни - через платежные устройства с использованием электронного платежного средства, сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №62 от 29 июня, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу 30 июня.

Кроме того, документом разрешается уполномоченным учреждениям покупать и продавать наличную инвалюту физическим лицам за безналичные средства в гривне в кассах уполномоченных учреждений, их обособленных подразделений, пунктах обмена иностранной валюты.

Согласно постановлению, банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет - юридическим лицам.

Регулятор также разрешил физлицам-резидентам проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

Указывается, что для осуществления инвестиции средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

Помимо этого, НБУ включил в список исключений из годового электронного лимита операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту-гаранту, исполнившему обеспеченное гарантией или поручительством обязательства резидента должника перед резидентом-кредитором.

Постановлением также снимается ограничение срока на корректировку ошибочной информации в сообщении о договоре, предоставленном банком в автоматизированную информационную систему (АИС) НБУ "Кредитные договоры с нерезидентами".

Теги: #гривня #валюта #продажа #нбу
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