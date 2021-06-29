Объем продаж ОВГЗ на аукционах упал до 2,5 млрд грн при неизменных ставках

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник упали в 3,3 раза по сравнению с предыдущей неделей – до 2,53 млрд грн, несмотря на предложение дополнительно 6-летних облигаций.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки отсечения остались прежними: 3 мес. – 8,5%, 13 мес. – 10,99%, 18 мес. – 11,3%, 2-летние – 12%, 3-летние – 12,3%, 5-летние – 12,59% и 6-летние – 12,75%.

Минфин на этих аукционах, как и неделю назад, ограничил предложение 3-мес. бумаг 0,5 млрд грн, 13-мес. и 18 мес. – по 3 млрд грн, однако по всем ним спрос был существенно ниже – соответственно 0,11 млрд грн (здесь и далее по номиналу), 0,71 млрд грн и 0,2 млрд грн.

Интерес к популярным среди нерезидентам 5-летним ОВГЗ также немного снизился – до 0,55 млрд грн с 0,64 млрд грн неделей назад, тогда как две недели назад он был равен 1,77 млрд грн, а еще неделей ранее достигал 4,08 млрд грн.

Спрос на 6-летние бумаги, которые предлагались после 2-месячного перерыва, составил 0,37 млрд грн.

В целом Минфин на этих аукционах удовлетворил все поданные 59 заявок, что является достаточно редким явлением.

Средневзвешенная ставка на аукционах в этот вторник выросла до 11,72% с 11,5% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 33 мес. с 32 мес.