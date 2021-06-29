Экономика

18:03 29.06.2021

Налог на покупку земли составит 6,5%

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Налог на покупку земли составит 6,5%

После снятия моратория на отчуждение участков сельхозназначения 1 июля сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 5%-й налог на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, налоги и сборы будут рассчитываться от указанной в договоре купли-продажи стоимости участка, сообщается на Facebook-странице Министерства юстиции.

Ведомство уточняет, что военный сбор необходимо оплатить еще до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка.

Минюст отметил, что базовой расчетной величиной для налогообложения операций по покупке земли станет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

По данным министерства, законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предполагает также ряд льгот.

"От налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев), полученных в порядке безвозмездной передачи в соответствии со статьей 121 Земельного Кодекса Украины. Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации", - поясняется в сообщении ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 16 июня 2021 года утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли, чем завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1219838305104511

Теги: #недвижимость #земля #налог #минюст
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