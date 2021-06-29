Экономика

16:47 29.06.2021

Реальная зарплата в Украине в мае 2021г возросла на 16,8% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в мае 2021г возросла на 16,8% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в мае 2021 года по сравнению с маем-2020 увеличилась на 16,8%, а по сравнению с апрелем текущего года уменьшилась на 1,6%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2021 года по сравнению с апрелем сократилась на 0,3%, а в годовом измерении выросла – на 28,1%, составив 13 499 грн, что выше в 2,3 раза уровня минимальной зарплаты (6000грн).

Ведомство уточняет, что в апреле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 543 грн, в марте – 13 612 грн, в феврале – 12 549 грн, в январе – 12 337 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае текущего года по сравнению с маем 2020-го наблюдался в Тернопольской (на 35,9%), Волынской (на 34,6%), Хмельницкой (на 32,9%), Черкасской (на 32,6%), Львовской (на 31,5%), Винницкой (на 30,2%), Харьковской (на 29,8%), Ивано-Франковской (на 29,6%), Киевской (на 29,3%) и Херсонской (на 29,2%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 19 287 грн, самый низкий в Волынской области – 10 890 грн.

В мае 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в сфере временного размещения более чем в 2,3 раза, охраны здоровья и оказании социальной помощи – на 50,8%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 47,5%, информации и телекоммуникаций – на 37,8%, операций с недвижимостью – на 35,2%, в образовании – на 33%, в сельском хозяйстве – на 31,6%, на предприятиях оптовой и розничной торговли –на 30%, транспорта, складского хозяйства – на 26,4%, в строительстве –на 24,9%, на промышленных предприятиях – на 21,2%, в сфере госуправления и обороны –на 20,7%, в предоставлении других видов услуг и деятельности в сфере административного управления – на 17,7%, в финансовой и страховой деятельности –на 16,6%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 13,7%.

Теги: #госстат #зарплата
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