Экономика

16:25 29.06.2021

Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке - Минфин

1 мин читать
Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке - Минфин

Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке, при этом за неделю уполномоченные банки увеличили количество выданных по данной программе кредитов на 7%, до 495 займов на общую сумму 421 млн грн, сообщило Министерство финансов.

"По состоянию на 29 июня этого года, уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, при этом как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно - 77,87%) рынке", – указало министерство в релизе на сайте во вторник.

Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве - 35%, Киевской области - 29%, а также Харьковской - 6,5% и Львовской - 5,7% областях, уточнил Минфин.

В настоящее время банки рассматривают 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, их которых 19% - это ипотека на недвижимость на первичном рынке, 81% - на вторичном, добавили в министерстве.

По его данным, за неделю количество заявок увеличилось на 5%.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились 14 банков. Она работает с 1 марта 2021 года.

Теги: #недвижимость #ипотека #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 25.06.2021
Национальный центр Довженко выступает против приватизации двух его корпусов

Национальный центр Довженко выступает против приватизации двух его корпусов

10:50 23.06.2021
Опыт международного мультиоператора недвижимости Nhood может стать полезным в трансформации украинских вокзалов – эксперт

Опыт международного мультиоператора недвижимости Nhood может стать полезным в трансформации украинских вокзалов – эксперт

10:14 23.06.2021
Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

09:58 23.06.2021
Мультифункциональный "Ритейл Парк Берковецкая" будет сертифицирован по стандарту BREEAM

Мультифункциональный "Ритейл Парк Берковецкая" будет сертифицирован по стандарту BREEAM

18:59 22.06.2021
Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

18:23 22.06.2021
Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

16:08 22.06.2021
Жалобы Совета судей Украины на мобильное приложение "Реестр недвижимости" безосновательны – мнение

Жалобы Совета судей Украины на мобильное приложение "Реестр недвижимости" безосновательны – мнение

14:27 18.06.2021
ФГИ передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Минкультуры

ФГИ передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Минкультуры

17:51 17.06.2021
Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

17:25 17.06.2021
Минрегион проводит общественное обсуждение проекта Жилищного кодекса Украины

Минрегион проводит общественное обсуждение проекта Жилищного кодекса Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин продлил режим ПСО и цену 1,68 грн/кВт-ч э/э для населения до 1 августа

Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м после отказа "Газпрома" увеличивать транзит через Украину в июле во время крупных ремонтов

Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г с 3% до 3,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Реальная зарплата в Украине в мае 2021г возросла на 16,8% - Госстат

В Раде создали ВСК по защите прав инвесторов

Кабмин продлил режим ПСО и цену 1,68 грн/кВт-ч э/э для населения до 1 августа

Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м после отказа "Газпрома" увеличивать транзит через Украину в июле во время крупных ремонтов

Биткойн подорожал на призывах владельца мексиканского банка Banco Azteca покупать криптовалюту

Преимущества украинским авиакомпаниям могут дать удобные слоты в ключевых аэропортах и право летать между странами ЕС - МАУ

Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

Единое с ЕС авиапространство приведет к снижению цен на билеты и расширение маршрутов для украинцев - глава совета директоров аэропорта "Киев"

На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА