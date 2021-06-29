Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке - Минфин

Почти 73% кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" выданы на недвижимость на вторичном рынке, при этом за неделю уполномоченные банки увеличили количество выданных по данной программе кредитов на 7%, до 495 займов на общую сумму 421 млн грн, сообщило Министерство финансов.

"По состоянию на 29 июня этого года, уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, при этом как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно - 77,87%) рынке", – указало министерство в релизе на сайте во вторник.

Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве - 35%, Киевской области - 29%, а также Харьковской - 6,5% и Львовской - 5,7% областях, уточнил Минфин.

В настоящее время банки рассматривают 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, их которых 19% - это ипотека на недвижимость на первичном рынке, 81% - на вторичном, добавили в министерстве.

По его данным, за неделю количество заявок увеличилось на 5%.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились 14 банков. Она работает с 1 марта 2021 года.