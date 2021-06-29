Биткойн подорожал на призывах владельца мексиканского банка Banco Azteca покупать криптовалюту

Цены на биткойн растут после того, как основатель и председатель совета директоров Grupo Salinas SA, материнской компании банка Banco Azteca, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что его банк планирует стать первым финансовым институтом в Мексике, который будет принимать криптовалюту.

Миллиардер также призвал инвесторов вкладывать деньги в биткойн.

Цена биткойна увеличилась на 6% в понедельник, достигнув $34 140,94, согласно данным CoinDesk. Биткойн подешевел почти вполовину по сравнению с историческим максимумом на уровне $63 381,20, достигнутым в середине апреля.

Во вторник биткойн подорожал до $35 192,10.

Салинас Плиего написал в своем микроблоге в Twitter, что рекомендует пользоваться биткойном. Он также отметил: "Я и мой банк ведем работу, чтобы он смог первым в Мексике принимать биткойны".

Позднее он написал, что криптовалюта является для инвесторов хорошим способом диверсифицировать свои вложения.

Тем временем зарубежные СМИ сообщили о гибели в возрасте 41 года миллиардера и владельца биткойнов Мирчи Попеску.

Согласно данным испанского издания Teletica.com, Попеску, который, как считается, владел биткойнами на сумму более $1 млрд, что делало его одним из крупнейших владельцев криптовалюты, погиб в Коста-Рике.

Попеску считался одним из пионеров в области майнинга криптовалют. В середине апреля, когда биткойн достиг исторического максимума, состояние Попеску могло составить около $2 млрд.

Цены на биткойн и другие криптовалюты падают в последние месяце на фоне перспектив ужесточения контроля со стороны регуляторов в США, Китае и Европе.