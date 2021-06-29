Экономика

13:17 29.06.2021

Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты

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Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты

"Газпром" опять отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортрных газопроводах, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со 100%-ной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.

Теги: #аукцион #транзит #огтсу #газ #газпром
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