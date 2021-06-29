Экономика

13:15 29.06.2021

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

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Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

Сохранение учетной ставки на уровне 7,5% поддержали 16 июня семь из 10 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ), еще трое членов комитета предлагали действовать более решительно и поднять ставку до 8%.

"Семеро членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5%. Они согласились, что проинфляционные риски с момента последнего монетарного решения усилились. Впрочем, текущее решение должно учитывать, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера", – говорится в сообщении НБУ.

Согласно ему, члены КМП согласились, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучшие урожаи. Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы.

Большинство членов КМП прогнозирует, что в дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривни и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, которое уже произошло.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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