Единое с ЕС авиапространство приведет к снижению цен на билеты и расширение маршрутов для украинцев - глава совета директоров аэропорта "Киев"

Присоединение Украины к Соглашению о едином авиационном пространстве (САП) с Европейским Союзом положительно повлияет на расширение географии путешествий и удешевление авиабилетов для украинских граждан, считает глава совета директоров Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского Денис Костржевский.

"Подписание соглашения выгодно для украинцев, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширение маршрутов", - сказал Костржевский, которого цитирует пресс-служба во вторник.

Однако, по его мнению, приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который пока не сможет конкурировать с европейским.

"Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине лишь тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так же, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинским. Только при таком паритете есть смысл говорить о том, что Украине выгодно "Открытое небо", - считает глава совета директоров аэропорта.

Как сообщалось, Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами- Арменией, Тунисом и Катаром - Соглашения о едином авиационном пространстве.

В Мининфраструктуры отмечают, что до завершения всех необходимых для вступления его в действие процедур применение указанного документа по отношению к Украине может происходить на временной основе.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начал еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со страной. В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС, подчеркивая, что подписание этого документа станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.