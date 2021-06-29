Набсовет "Укрпошты" продлил контракт гендиректора Смелянского еще на 2 года

Наблюдательный совет АО "Укрпошта" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, кандидатуру действующего гендиректора единогласно поддержали все члены набсовета, включая представителей акционера "Укрпошты" - Министерства инфраструктуры Украины.

"Укрпошта" находится в критически важном моменте своего существования: вскоре компания станет полноправным игроком на банковском рынке и задействует масштабные инвестиции в EUR100 млн от международных финансовых учреждений на развитие инфраструктурных проектов (1850 авто для передвижных отделений, 7 сортировочных центров). На этом этапе наблюдательный совет считает, что стабильность компании является первоочередным условием для достижения этих амбициозных целей. Поэтому наблюдательный совет единогласно, согласно уставу компании, решил продлить трудовой договор действующего генерального директора. Кроме того, это вотум доверия к профессионализму Игоря Смелянского во внедрении неотложных задач акционерного общества", - цитирует пресс-служба главу набсовета компании Беноита Плеска.

В свою очередь Смелянский отметил, что намерен довести к логическому результату уже начатые реформы в компании.

"Впереди в "Укрпошты" еще открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные населенные пункты. Эти задачи положены в основу стратегии 2022-2026, которую мы представим уже осенью", - подчеркнул он, цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, Кабмин 16 июня на заседании принял постановление, согласно которому генерального директора "Укрпошты" теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства.

В пояснительной записке к документу, в частности, говорилось, что принятие данного решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и "на протяжении этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в EUR100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".

Игорь Смелянский по итогам конкурса был назначен главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта" 20 апреля 2016 года. До этого он был менеджером американского офиса KPMG. При реорганизации “Укрпошты” в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в августе 2018 года назначил Смелянского гендиректором "Укрпошты".