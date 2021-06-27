Кабмин принял решение, позволяющее предпринимателям подключиться к государственной системе обмена информацией – Шмыгаль

Кабинет министров Украины на прошедшей неделе принял решение, который позволит бизнесу подключиться к государственной системе обмена данными "Трембита", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Отныне бизнес сможет подключиться к государственной системе обмена данными "Трембита". На этой неделе правительство приняло решение, которое позволит предпринимателям взаимодействовать с государственными ресурсами и получать необходимую информацию из реестров за считанные минуты, без лишних бумажных справок", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что данное решение позволит сделать взаимодействие между бизнесом и органами госвласти более прозрачным.

"Это еще один шаг к переходу Украины в режим "paperless", который упростит бизнесу доступ к данным и повысит прозрачность во взаимодействии с органами государственной власти", - подчеркнул премьер.