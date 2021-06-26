Экономика

14:44 26.06.2021

Mastercard прогнозирует рост количества токенизированных карт в Украине до 10 млн в ближайшее время

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Mastercard прогнозирует рост количества токенизированных карт в Украине до 10 млн в ближайшее время

Международная платежная система Mastercard отмечает тренд популярности токенизированных карт в Украине - уже в ближайшее время их количество может достигнуть 10 млн.

"Из месяца в месяц мы наблюдаем активный стабильный тренд роста и вовлечения новых клиентов в сервисы Google Pay и Apple Pay. Мы сегодня говорим о миллионах клиентов, которые пользуются NFC-технологиями в Украине. Мы готовы прогнозировать, что в ближайшее время количество токенизированных карт в Украине достигнет цифры в 10 млн", - заявил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин на пресс-конференции компании во Львове в субботу.

По его словам, это отражает спрос на технологию, имеющийся на украинском рынке.

"По NFC оплате мы стабильно входим в ТОП стран мира по количеству таких транзакций... Мы также входим в перечень стран-лидеров европейского региона по количеству расчетов носимыми устройствами", - отметила в свою очередь генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

По данным исследования отношения украинцев к безналичным платежам, проведенного компанией InMind по заказу Mastercard в июне 2021 года, 37% украинцев уже оплачивают через NFC, а 57% хотели бы пользоваться этой технологией в будущем (при этом на момент не имеют устройств, поддерживающих NFC).

Доля NFC-оплат в общем объеме оплат в физическом ритейле в Украине по данным Mastercard составляет 37%.

Также, по данным опроса 30% украинцев в 2021 году впервые начали пользоваться бесконтактной оплатой и 21% впервые начал пользоваться оплатой через технологию NFC.

"Уже каждая вторая оплата по картам Mastercard в Украине – это цифровая оплата с NFC или онлайн. При этом NFC оплаты составляют 37% от всего объема безналичных транзакций по картам Mastercard в физическом ритейле. Это один из самых высоких показателей в Европе: мы опережаем такие страны, как Польша, Германия, Голландия и многие другие", - подчеркнул Батхин.

Он также отметил высокое проникновение смартфонов и гаджетов в Украине, адаптивность украинцев к инновациям, а также наличие целого спектра используемых украинцами цифровых решений (включая Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mi Pay), "чем может похвастаться не каждая европейская страна".

Исследование отношения украинцев к безналичным платежам проведено компанией InMind по заказу Mastercard в июне 2021 года методом онлайн-опроса. В опросе приняли участие 1507 респондентов в возрасте 18-60 лет, которые проживают в городах с численностью населения от 50 тыс. человек.

Теги: #nfc #прогноз #mastercard
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