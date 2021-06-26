Экономика

13:50 26.06.2021

Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября

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Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ожидает нового распределения специальных прав заимствования (SDR, СПЗ) на $650 млрд до сентября, сообщил представитель Фонда Джерри Райс (Gerry Rice).

"Сегодня Исполнительный совет МВФ обсудил предложение о новом распределении SDR на $650 млрд – крупнейшего выпуска в истории МВФ, направленного на то, чтобы помочь его членам, особенно наиболее уязвимым, преодолеть кризис COVID-19. Обсуждение в правлении - еще один шаг в процессе нового распределения SDR, который, как мы ожидаем, будет завершен к концу августа", – цитирует пресс-служба Фонда Джерри Райса.

Как сообщалось, МВФ обсуждает дополнительную эмиссию SDR на $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики. В случае утверждения эмиссии Украина может увеличить свои резервы на сумму около $2,7 млрд.

Теги: #sdr #мвф
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