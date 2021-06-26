Экономика

13:10 26.06.2021

ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

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ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

Некоторые клиенты ПриватБанка в субботу из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

По его словам, банк приносит извинения клиентам за предоставленные неудобства.

Теги: #сбой #карты #приватбанк
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