ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

Некоторые клиенты ПриватБанка в субботу из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

По его словам, банк приносит извинения клиентам за предоставленные неудобства.