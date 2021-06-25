Экономика

16:56 25.06.2021

ЕС продлил экономические санкции против РФ - глава Евросовета

2 мин читать
ЕС продлил экономические санкции против РФ - глава Евросовета

В ЕС решили продлить экономические санкции против РФ, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - написал он в Твиттере.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

Теги: #рф #ес #санкции #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 25.06.2021
Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

14:50 25.06.2021
Россия получила по носу - Павел Климкин

Россия получила по носу - Павел Климкин

09:35 25.06.2021
Евросовет готов к выборочному взаимодействию с Россией и введению новых санкций, если потребуется - заявление

Евросовет готов к выборочному взаимодействию с Россией и введению новых санкций, если потребуется - заявление

05:28 25.06.2021
Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным -

Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным -

18:26 24.06.2021
На следующей неделе в Украину приедут специалисты по санкциям из США для проведения совместных консультаций – Данилов

На следующей неделе в Украину приедут специалисты по санкциям из США для проведения совместных консультаций – Данилов

18:19 24.06.2021
Green Deal может превратить ЕС в нетто-импортера пшеницы из-за высоких экологических требований к агропроизводству – Coceral

Green Deal может превратить ЕС в нетто-импортера пшеницы из-за высоких экологических требований к агропроизводству – Coceral

18:12 24.06.2021
Зеленский подписал указ о продлении санкций против Миллера и Ротенберга

Зеленский подписал указ о продлении санкций против Миллера и Ротенберга

17:48 24.06.2021
Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их представителей

Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их представителей

17:47 24.06.2021
Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

17:22 24.06.2021
Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго предлагает продлить действующее ПСО на рынке э/э до 1 августа с тарифом для населения в 1,68 грн/кВт-ч

Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ повторно продаст на аукционе дом отдыха "Укрспирта"

Временная поверенная в делах США отметила поддержку экономики Донбасса со стороны Вашингтона

Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам разъяснить запуск рынка земли

"Укрзализныця" подписала соглашение с КВСЗ о поставке 100 пассажирских вагонов - и.о. главы УЗ

ЕБА раскритиковала решение профильного комитета рекомендовать к принятию за основу "ресурсный" законопроект

Минэнерго предлагает продлить действующее ПСО на рынке э/э до 1 августа с тарифом для населения в 1,68 грн/кВт-ч

Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения в Украине

"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

Акции "Кернела" начали котироваться на "Украинской бирже" с 24 июня - Dragon Capital

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА