Временная поверенная в делах США отметила поддержку экономики Донбасса со стороны Вашингтона

Временная поверенная в делах США Кристина Квин в пятницу посетила Мариуполь (Донецкая область) и заявила о поддержке экономики региона со стороны Вашингтона, сообщает посольство США в Украине.

"Временная поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с представителями городской власти в порту Мариуполя, морских воротах Донбасса, и отметила поддержку со стороны США экономики региона и суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии РФ и препятствия судоходству в Азовском море", - говорится в сообщении посольства в Twitter в пятницу.