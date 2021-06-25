Экономика

16:41 25.06.2021

Временная поверенная в делах США отметила поддержку экономики Донбасса со стороны Вашингтона

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Временная поверенная в делах США Кристина Квин в пятницу посетила Мариуполь (Донецкая область) и заявила о поддержке экономики региона со стороны Вашингтона, сообщает посольство США в Украине.

"Временная поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с представителями городской власти в порту Мариуполя, морских воротах Донбасса, и отметила поддержку со стороны США экономики региона и суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии РФ и препятствия судоходству в Азовском море", - говорится в сообщении посольства в Twitter в пятницу.

 

Теги: #донбасс #квин
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