Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам разъяснить запуск рынка земли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам выдать разъяснения относительно запуска рынка земли.

"Менее чем через неделю в Украине заработает рынок земли. Провели подготовительное совещание с представителями министерств, Офиса президента, секретарем СНБО и членами профильного комитетов Верховной Рады", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале".

Премьер отметил, что профильным ведомствам поручил уделить особое внимание процессу старта реформы.

"Также поручил Минагро, Минюсту и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально содействовать решению вопросов, которые могут возникнуть у украинцев", - добавил он.