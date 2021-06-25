Экономика

13:06 25.06.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения в Украине

2 мин читать
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О развитии авиастроительной отрасли Украины" от 4 июня 2021 года.

Соответствующий документ №268/2021 вместе с решением был обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, Кабмин обязан в месячный срок актуализировать план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года.

Отмечается, что этот шаг предпринимается в целях обеспечения развития производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создания производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках, совершенствования организационной структуры управления авиастроительной отраслью и принятия мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.

Кроме того, правительство должно в месячный срок утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Также Кабмин должен будет утвердить план антикризисных мероприятий по финансовому оздоровлению и восстановлению эффективной работы Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, в котором предусмотреть, в частности, расширение взаимодействия государства и бизнеса и создание условий для государственно-частного партнерства при решении вопросов функционирования предприятия, а также проработать вопросы увеличения инвестиционной привлекательности, ускорения проведения корпоративной реформы и внедрения финансовых инструментов государственной поддержки для авиастроительных предприятий.

"Министерству обороны Украины проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов Министерства обороны Украины, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вместе с Национальной академией наук Украины должно принять меры по импортозамещению авиационной продукции, в том числе подшипников специального назначения, электронных компонентов, в частности, в рамках выполнения пункта 4 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы", введенного в действие Указом Президента Украины от 30 марта 2021 № 132.

Данное ведомство также должно будет образовать национальные структуры сертификации, испытаний, экспертные структуры по выявлению контрафактной продукции и определению соответствия и взаимозаменяемости комплектующих изделий и материалов критического импорта, принятию решений о включении соответствующих задач в проект Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021 - 2030 годы.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение является секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: #авиастроение #снбо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 24.06.2021
СНБО выявил большие недостатки в работе миграционной службы Украины – Данилов

СНБО выявил большие недостатки в работе миграционной службы Украины – Данилов

18:26 24.06.2021
На следующей неделе в Украину приедут специалисты по санкциям из США для проведения совместных консультаций – Данилов

На следующей неделе в Украину приедут специалисты по санкциям из США для проведения совместных консультаций – Данилов

17:48 24.06.2021
Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их представителей

Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их представителей

15:29 24.06.2021
В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

14:17 24.06.2021
Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

19:28 22.06.2021
СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

20:14 18.06.2021
СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

20:13 18.06.2021
СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

19:54 18.06.2021
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

19:40 18.06.2021
Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

Акции "Кернела" начали котироваться на "Украинской бирже" с 24 июня - Dragon Capital

"Нафтогаз" пересматривает планы бурения для увеличения добычи газа - Витренко

Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

ФГИ начал прием заявок от кандидатов на роль советников по подготовке объектов большой приватизации

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Первый вице-премьер анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА