Экономика

12:00 25.06.2021

"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

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"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

"Нафтогаз Украины" готов принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Дальше - государственные ТЭЦ, которые у ФГИ. Мы говорим: "Передавайте нам, потому что это самый проблемный сегмент на этом рынке. Они на уровне расчетов даже хуже, чем частные ТЭЦ или те, которыми управляют частные компании", - сказал он.

В то же время Витренко напомнил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление.

"Решение этой проблемы с энергоэффективностью - это не слова из декларации, это реальные инвестиции, которые помогают меньше использовать газа и производить такое же количество тепла: залатать дыры в теплосетях, чтобы мы грели не асфальт и окружающий воздух", - отметил глава НАК.

При этом он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.

Как сообщалось, в начале июня Витренко сообщил, что "Нафтогаз" рассматривает вариант создания субхолдинга в сфере отопления, который может включать в себя три направления: производство биометана (BMS production), энергоэффективность и теплоснабжение (ТКЭ и ТЭЦ).

В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины уже дал разрешение на передачу шести ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ, в управление "Нафтогазу". Речь идет о Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ.

По данным "Нафтогаза", на 5 мая 2021 года суммарная просроченная задолженность перед компанией ТКЭ и ТЭЦ за использованный для производства теплоэнергии газ составляла 55,509 млрд грн, из них за 2021 год – 20,959 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #тэц #собственность
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