Экономика

11:22 25.06.2021

Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

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Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

Кабинет министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, данные средства также помогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Теги: #соглашение #вб #украина
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